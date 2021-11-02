شاهد .. بإطلالة كلاسيكية.. حنان مطاوع تخطف الانظار بأحدث إطلالتها وتذهل الجمهور (اتفرج)

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انت الان تتابع خبر بإطلالة كلاسيكية.. حنان مطاوع تخطف الانظار بأحدث إطلالتها وتذهل الجمهور (اتفرج) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)
شاركت الفنانة حنان مطاوع،متابعيها مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير لها ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.
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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : “وحشتيناااا – حنونة القمر – عظمه”.
وكانت الفنانة حنان مطاوع، أبدت سعادتها لحصولها على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل بالسويد.
نشرت حنان مطاوع، صورة من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “مبسوطة جداً و فخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي الدولى فى السويد عن دورى فى فيلم قابل للكسر … ولها وقع خاص فى قلبى لاستلامها فى بلدى مصر الممثل فى مهرجان الإسكندرية السينمائي”.
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