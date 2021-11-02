شاهد .. بإطلالة كلاسيكية.. حنان مطاوع تخطف الانظار بأحدث إطلالتها وتذهل الجمهور (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بإطلالة كلاسيكية.. حنان مطاوع تخطف الانظار بأحدث إطلالتها وتذهل الجمهور (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة حنان مطاوع،متابعيها مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير لها ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

29865248

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : “وحشتيناااا – حنونة القمر – عظمه”.

وكانت الفنانة حنان مطاوع، أبدت سعادتها لحصولها على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان الأمل بالسويد.

نشرت حنان مطاوع، صورة من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام” وعلقت قائلة: “مبسوطة جداً و فخورة لحصولى على جائزة احسن ممثلة فى مهرجان الامل السينمائي الدولى فى السويد عن دورى فى فيلم قابل للكسر … ولها وقع خاص فى قلبى لاستلامها فى بلدى مصر الممثل فى مهرجان الإسكندرية السينمائي”.

29865248