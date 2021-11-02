شاهد .. أخطر أسرار منى زكي: بهذة الحيلة أخفت مرضها الخبيث عن الجميع وممثل شهير فسخ خطوبته منها قبل أحمد حلمي لسبب صادم!

انت الان تتابع خبر أخطر أسرار منى زكي: بهذة الحيلة أخفت مرضها الخبيث عن الجميع وممثل شهير فسخ خطوبته منها قبل أحمد حلمي لسبب صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

هي واحدة من أهم نجمات الجيل الجديد من الشباب الذي استطاع نقل السينما المصرية إلى مرحلة التغيير الشامل.

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إنها منى زكي التي استطاعت من خلال تنويعات الأدوار التي قدمتها ما بين الدراما والكوميديا في السينما والمسرح، وحتى من خلال الشاشة الصغيرة أن تحجز لنفسها مكاناً مهماً في قلوب المشاهدين، ليس في مصر فحسب بل حول الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

ولقد ساهمت أيضا مع عدد من الممثلين في جيلها في صياغة ما عرف بمفهوم السينما النظيفة أو سينما الأسرة حيث حرصت على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البريء والابتعاد عن الأدوار الحسية أو التي تحمل بعض الصفات الأخلاقية السيئة.



من هي منى زكي

وُلدت منى علي محمد زكي الشهيرة بالاسم الفني منى زكي في يوم الخميس الموافق تاريخ الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1966 في القاهرة، من أسرة ميسورة الحال فوالدها هو الطبيب علي محمد زكي ووالدتها السيدة تهاني الحاصلة على ماجستير في التربية الرياضية، وأخوين هما محمد ومصطفى.



أثناء مرحلة الطفولة تنقلت في العديد من الدول العربية والأوروبية مثل إنجلترا والولايات المتحدة بحكم عمل والدها. كما عاشت زمنًا طويلًا في الكويت، حتى أصبحت في الثالثة عشر من عمرها، حين عادت العائلة إلى مصر وهي خريجة كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان من جامعة القاهرة.



البدايات الفنية

تعود بداية الفنانة منى زكي حين تقدمت إلى اختبارات للالتحاق بفريق الهواة الذي أنشأه الفنان محمد صبحي لاختبار وجوه جديدة من الممثلين، فأسند إليها دور في مسرحية بالعربي الفصيح. وفي البداية لم يكن يعني لها شيئاً أن تصبح ممثلة، مع أنها الآن نجمة صاعدة ومتألقة.

وأثناء دراستها في كلية الإعلام، التقت بالمخرج إسماعيل عبد الحافظ، والذي اختارها للعب دور في السلسلة الرمضانية “العائلة” التي كانت بداية طريقها التلفزيوني. ليصبح التمثيل أكثر من مجرد هواية. حيث حظيت بقبول الجمهور، ليستعين بها بعد ذلك المخرج إسماعيل عبد الحافظ في عدة أعمال تلفزيونية مثل “ليالي الحلمية” و”زيزينا”.



علامات في تاريخ منى زكي

كانت أدوار منى زكي الفنية في أفلامها تدور في معظمها حول شخصية الفتاة ذات الوجه الملائكي، مفضلة الابتعاد عن أي أدوار ذو طابع سيء.



بدايتها الحقيقية في التلفزيون المصري تعود إلى السهرة التلفزيونية “زواج على ورق سوليفان” أمام النجم أحمد السقا. بعدها مثلت منى زكي العديد من المسلسلات التلفزيونية، مثل “خالتي صفية والدير”، و”نصف ربيع الآخر”، و”أهالينا”، و”ضد التيار”، و”الضوء الشارد”.”



وبعدها اقتحمت منى زكي السينما من خلال فيلم “القتل اللذيذ” عام 1997، الذي مثلت فيه إلى جانب الفنانة ميرفت أمين، وخلال مشوارها قدمت منى عدداً مهماً من الأفلام منها على سبيل المثال لا الحصر: ” القتل اللذيذ”، “اضحك الصوره تطلع حلوه”، “صعيدى فى الجامعة الأمريكية”، “ليه خلتنى أحبك”، “أيام السادات”، “أفريكانو”، “سهر الليالي”، “من نظرة عين”، “خالتي فرنسا”، “عن العشق والهوى”، “حليم”.

وأيضا قدمت دورين مهمين في فيلمي “أولاد العم”، و”احكي ياشهرزاد”. وخلال تاريخها حصلت على العديد من الجوائز من أبرزها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم ” أولاد العم” وجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم “دم الغزال”، وأيضاً جائزة أحسن ممثلة في استفتاء الجمهور بسبب دورها المميز في فيلم “تيمور وشفيقة ” والذي قدمته عام 2012.



كما قدمت منى زكي خلال مشوارها العديد من المسرحيات الناجحة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مسرحية “لعب عيال”، ومسرحية “يا مسافر وحدك” وأيضاً دورها المميز في مسرحيتي “عفروتو” و”كده أوكي” والذي عكس شخصيتها المرحة كما صرحت في أكثر من مناسبة.



كيف تحولت الصداقة إلى زواج

تروي، منى زكي، في حوار نادر جمعهما معاً قبل أكثر من 15 عاماً، كيف تعرّفت على الفنان، أحمد حلمي، حيث قالت عن تلك البداية: “بداية التعرف على أحمد حلمي، كانت من خلال أخي الذي ربطته علاقة زمالة مع حلمي، لأنهما كانا يعملان معاً بالتلفزيون المصري، وفي إحدى المرات أثناء التحضير لإحدى المسرحيات، أبلغني المخرج أن أحمد حلمي، سيأتي لمتابعة التحضيرات، وافقت وفي أول لقاء بيني وبينه لم يلقِ التحية وكان مغرور جداً”.



في إحدى لقاءاتهما التي تكررت، بسبب زيارات الفنان أحمد حلمي إلى المسرح حيث تتواجد الفنانة منى زكي، اعترف بحبّه لها قائلاً: “أنا بحبك وعايز أتجوزك”، بينما كانت ردة فعل منى زكي بحسب تعبيرها: “أنا سكت شويه واتكسفت و بعدين وافقت”، وكان هذا قبل تصوير فيلم أفريكانو مباشرة. وقد تزوجا في في الرابع من مايو عام 2002. والجدير بالذكر أنهما كما يشتركان في حياتهما الزوجية فهما يحملان نفس تاريخ الميلاد أيضاً.

أسرار اعترفت بها منى زكي

تحدثت منى زكي في أكثر من لقاء عن بعض كواليس حياتها وأدوارها، فقد تحدثت عن الفنان الراحل أحمد زكي قائلة: “لما توفى الأستاذ أحمد زكي، قلت وقتها إن ضهري اتكسر في الفن، لأنه كان الداعم لي ومؤمن بي وساندني ووقف جنبي، وكان بيقعد يتكلم معايا عن الفن كأنه عشيقته، وكان فنان مليء بالحب والحنية، ويشع طاقة إيجابية”.



كما تحدثت عن دورها في أيام السادات فقالت: ” المخرج الراحل محمد خان. لم يكن مقتنع بي لتقديم شخصية السيدة جيهان السادات في فيلم “أيام السادات”، وعملت أوديشن 3 مرات للشخصية، ومكنتش حاسة إنهم هيوافقوا إني أقدمها، والأستاذ طارق التلمساني ربنا يشفيه جالي وقالي عندك قبول رهيب على الشاشة”.



كما أكدت على أنها حرصت على إنشاء عائلة لأن هذه هي الحياة الحقيقية، ولكن حياة النجومية والشهرة وسحر السينما أشياء غير حقيقية ومؤقتة، ولكن المتعة الحقيقية في الحياة العادية مثل كل أم. وأجابت عن سؤال حول روتينها اليومي قائلة: “أستيقظ يوميا الساعة الخامسة صباحا لمساعدة أبنائي للذهاب للمدرسة، ثم ممارسة الرياضة ، وزيارة والدتي، وأحرص على اصطحاب أبنائي للتمارين”.36168443