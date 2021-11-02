انت الان تتابع خبر بوليفارد رياض سيتي يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير جدآ.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏على مساحة تصل إلى 900 ألف متر مربع، وتحتوي على أكثر من 10 آلاف موقف للسيارات تمّ إفتتاج مساء أمس الأثنين مدينة " بوليفارد رياض سيتي" بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، حيث لقيّ ترحيبًا حاراً من قبل الجمهور الذي توافد إلى المكان لمتابعة حدث الإفتتاح.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ أعلن في تغريدة سابقة له عبر تويتر أنه سيتم مساء الأثنين افتتاح البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض وكتب " اليوم الاثنين الساعة 5 العصر افتتاح البوليفارد.. لا أحد يقول ما لقيت تذاكر احجز من الآن.. البوليفارد عالم ثاني"26389912

الألعاب النارية زينت سماء بوليفارد رياض سيتي خلال حفل الإفتتاح الذي حصل الليلة بحضور عدد كبير من الجمهور، بالإضافة إلى أجمل العروض الحية والموسيقية.

منطقة "بوليفارد رياض سيتي سكوير"، التي استوحت تصميمها من ميدان "تايم سكوير" في نيويورك، تضم عشر فعاليات، وتقع شمالي مدينة الرياض، وتحديدًا في حي حطين

كما تتزين بشاشات عملاقة على ارتفاع أكثر من 30 متراً، وتضم أكثر من 102 متجر، مقسمة بين المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية والمحلية.26389912