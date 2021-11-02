شاهد .. بفيديو: لعنة الفنانة هيا الشعيبي تصيب إلهام الفضالة والجمهور: انتقام إلهي!(التفاصيل)

انت الان تتابع خبر بفيديو: لعنة الفنانة هيا الشعيبي تصيب إلهام الفضالة والجمهور: انتقام إلهي!(التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مؤخرا بوجه متورم ومنتفخ، بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته على حسابها الخاص في تطبيق "سناب شاب".

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وقالت الفضالة أنها تعاني من حساسية شديدة أصابت عينيها وأدت إلى تورم وجهها وانتفاخه، وروت تفاصيل ما حدث معها قائلة إن السبب قد يكون من عدسات لاصقة كانت تضعها في عينيها.

وبدأت فضالة الفيديو بالقول: "مساء الخير والنور، طبعاً غبت عنكم هل تعلمون لماذا؟ لقد أصبتُ بحساسية ليست طبيعية في عيني، لقد استيقظت من النوم وجدتها كذلك".



وأضافت الفضالة: "الله لا يوريكم ما حدث بي، ركبت عدسات ورموش، لكني أزلتها سريعاً، وفركتُ عيني كثيراً، ووضعت كمادات على عيني لكي تتحسن، ولكنها بدون جدوى".



وتابعت: “وذلك كله بسبب الورم الذي تعرض وجهي له، يمكن الحساسية جاءتني من العدسات التي ارتديتها، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها عدسات".



الجمهور تفاعل مع فيديو الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ودعى لها بعض المتابعين بالشفاء فيما علق أحدهم ساخرا بالقول "لعنة هيا الشعبيبي" فيما قال آخر " انتقام إلهي"

وكانت المباحث الإلكترونية الكويتية استدعت مؤخرا الفنانة الكويتية هيا الشعيبي التي كشفت أن زميلتها ومواطنتها الفنانة إلهام الفضالة تقدّمت بشكوى ضدها.



وقالت في فيديو نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "كنت في المباحث الإلكترونية، حيث تم استدعائي فلبيت النداء. بارك الله بهم بسبب أسلوب تعاملهم الراقي. شكراً وزارة الداخلية".



وأضافت: "وسبب استدعائي هو أنّ صديقة عمري رفعت عليّ قضية. يا جماعة الخير، من بيته من زجاج لا يرمي الناس بصخر، حسافة (يا حيف) على العشرة، حسافة على التضحيات، حسافة على كل ما فعلته، حسافة على أمور كثيرة".



وأردفت: "منذ بدء المصائب في حياتي، اكتشفت أموراً صادمة، عرفت أن فلانة تدفع الأموال كي تضرّني، ومع ذلك لم أشكوها ولم أتكلم (...) مشكورة يا من كنت صديقة العمر".



يذكر أن الخلافات بين الممثلتين الخليجيتين تجددت بعد زواج الفضالة المثير للجدل من مواطنها الفنان شهاب جوهر، بعيد طلاقها من الصحافي الكويتي خليل التميمي. وكان شهاب بدوره أعلن طلاقه من زوجته السابقة زينب الموسوي.

وقالت الشعيبي تعليقاً على الزواج: "هناك من خدعنا بصدق، نظن أنه رزين ولكنه عقرب رمال".



وجدّدت هجومها لاحقاً في بثّ مباشر، مؤكدةً أنّها وقفت إلى جانب الفضالة خلال فترة صداقتهما في جميع محنها، كخضوعها لعملية تكميم، وزواج ابنتها وإنجابها".



وأضافت: "لا تدعيني أفضح كل شيء، فلا تضعي اسمي في التعليقات فلست أنا المنافقة، لا علاقة لي بشؤونك، تتزوجين أم تطلقين، لا علاقة لي بكل ما هو خارج بيتي".



وأشارت إلى فضلها على صديقتها السابقة في عرض إحدى مسرحياتها في المملكة العربية السعودية، مطالبة إياها بمعالجة نفسيتها قبل أن تعالج الآخرين.30514150