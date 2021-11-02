شاهد .. مرحبا سويت نوفمبر.. ريم البارودي تتألق بإطلالة أنيقة ظهرت كل انوثتها ورقتها وادهشت جمهورها :اتفرج

انت الان تتابع خبر مرحبا سويت نوفمبر.. ريم البارودي تتألق بإطلالة أنيقة ظهرت كل انوثتها ورقتها وادهشت جمهورها :اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة ريم البارودى،جمهورها صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

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وظهرت ريم البارودى بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير لها، وعلقت قائلة: ” مرحبا سويت نوفمبر “.

ويذكر أن ريم البارودى شاركت في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم،

وقالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصاما ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.35021406