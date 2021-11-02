شاهد .. نجمة سعودية تتخطى الخطوط الحمراء.. بااكبر اطلالة اغراء فاضحة للغاية!!

انت الان تتابع خبر نجمة سعودية تتخطى الخطوط الحمراء.. بااكبر اطلالة اغراء فاضحة للغاية!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية ​باربي نجد صور لها بزي الهالوين على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي .

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ظهرت نجد ترتدي ملابس فاضحة لعاملة منزل، وهي عبارة عن ملابس داخلية باللون الأسود، مع حذاء باللون الزهري .

واعتمدت بإطلالتها على مكياح حفيف وسرحت شعرها بجدلة طويلة باللون الأزرق والزهري .

كما وظهرت في الصورة جلسة على الأرض بطريقة مستفزة جداً، أبرزت مؤخرتها بشكل كبير، وهي تأخذ صور سيلفي على المرآة .

وأثارت إطلالة باربي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علر الجمهور عن إستياءهم من تصرفها وصورها .وتعرف باربـي نجد بأنها تتماثل بلعبة باربي، مع أنها لا تشبهها كثيرًا لكنها ملفتة للنظر.

وحظيت بقاعدة متابعين بلغت 97 ألف متابع، رغم أنها لا تتابع أي شخص على حسابها ما عده البعض غريبًا.

وقوبل نشر باربـي نجد لصور شبه عارية بانتقادات واسعة بين جمهورها.

كما وكانت قد اجتاحت قصة عارضة الأزياء باربـي نجد صاحبة صور جريئة شهيرة لها بمواقع التواصل وهي ترتدي أول بيكيني موديل من المملكة العربية ​السعودية .

وسرقت نجد​ أنظار جمهور عريض واسع على مواقع التواصل بصور جريئة تشاركها بين الفينة والأخرى .

وهاجم الجمهور إطلالات “باربـي نجد” بسبب ابتعادها عن قيم وعادات بلادها، بالإضافة الى اتهامها بتعمد الاغراء في سبيل تحقيق الشهرة والـ”ترند” عبر الـ”سوشيال ميديا”.40982342