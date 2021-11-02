شاهد .. اتفرج: ياسمين صبري مع مونيكا بيلوتشي باطلالة جميلة واحلى نساء الارض اناقةً (صور )

انت الان تتابع خبر اتفرج: ياسمين صبري مع مونيكا بيلوتشي باطلالة جميلة واحلى نساء الارض اناقةً (صور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعتبر النجمة ياسمين صبري من أجمل نساء مصر في هذه الفترة من الناحية الجمالية وناحية الاناقة والشياكة في اختيار ملابسها التي تطل بها علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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والتقت الفنانة ياسمين صبري ، مع الفنانة وعارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي وهذه النجمة العالمية دي أحلى ست على وجه الأرض.

وتستمر الفنانة ياسمين صبري في تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ آخر ظهور تلفزيوني لها، وحديثها عن حياتها الفنية والعائلية والشخصية، وكشفها خزائن أسرارها، وطفولتها وتربية جديها لها وحياتها معهما، وتأثير جدتها في شخصيتها.

واليوم، شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور لها، خلال فعاليات «Cartier» العالمية، إذ نشرت الفنانة العديد من اللقطات المصورة، التي ظهرت من خلالها بفستان أسود «سك» تميز بكونه بسيطا، وغير متكلف دون أكمام مع الشعر المنسدل، والمكياج الهادئ.

كما نشرت صورة تجمعها بالفنانة وعارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي.54427726