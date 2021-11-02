انت الان تتابع خبر فنانة مصرية تنقل للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية.. والفنانين يدعون لها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏سهير البابلي، الفنانة المصرية المعتزلة والقديرة، أقلقت الجمهور في الساعات الأخيرة بعد الكشف عن تدهور حالتها الصحية، ونقلها للعناية المركزة بالمستشفى، ودعوات الفنانين لها، وكشفت ابنتها تفاصيل حالتها الصحية بعد نقلها المستشفى



ونقلت الفنانة المعتزلة سهير البابلي إلى العناية المركزة بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وبعد أيام من مرورها بأزمة صحية، وأقلقت الجمهور بعد دعوات عدد من الفنانين لها على مواقع التواصل، قبل أن تؤكد ابنتها نيفين تدهور حالة والدتها الصحية في الأيام الأخيرة، وقالت في تصريحات لها لبرنامج "إي تي بالعربي" إن والدتها تخضع للملاحظة الطبية الدقيقة في المستشفى بعد نقلها للعناية المركزة11431364

وكشفت ابنة سهير البابلي عن تفاصيل حالة والدتها الصحية، وقالت إن والدتها أصيبت بجلطة في الرئة في الفترة الأخيرة، ولكنها طمأنت الجمهور بأن والدتها تتحدث مع الأطباء وتتواصل معهم في المستشفى، وتخضع للرعاية الطبية اللازمة في الوقت الحالي، وكشفت أيضاً في تصريحات صحفية أخرى لها أن والدتها عانت مؤخراً من بوادر غيبوبة سكر وتعافت منها، ولكن الأزمة الصحية سببت لها جلطة بالرئة وضعف في عضلة القلب

حلا شيحة تدعو لسهير البابلي بعد تدهور حالتها

وكانت الفنانة حلا شيحة قد كشفت عن تعرض الفنانة الكبيرة سهير البابلي لأزمة صحية، ونشرت صورة لها على حسابها بانستقرام، ودعت لها بالشفاء، وكذلك طلبت من الجمهور الدعاء لسهير البابلي، وقالت حلا شيحة تعليقاً على صورة سهير البابلي:" جميلة الجميلات قلباً وقالباً السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي، أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها.."، ونشر أيضاً المخرج عمر زهران، صديق سهير البابلي، عدة دعوات لها على حسابه بعد نقلها للعناية المركزة

وأقلقت الفنانة سهير البابلي- 86 عام- الجمهور أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب الشائعات حول حالتها الصحية وبسبب ابتعادها عن الأضواء وكذلك لمرورها بأزمات صحية سابقة، وطالبها الجمهور بالعودة للظهور مرة أخرى بعد اعتزالها وتقديمها عمل وحيد فقط منذ سنوات في مسلسل "قانون سوسكا" في 2016، وسبقه مسلسل "قلب حبيبة" في 2005، قبل ان تغيب مجدداً عن الشاشة والتواصل مع الجمهور في السنوات الأخيرة.

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