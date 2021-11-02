شاهد .. أحمد حلمي ينفصل عن زوجته منى زكي ويختار نجمة الرقص الشرقي! لسبب صادم غير متوقع

انت الان تتابع خبر أحمد حلمي ينفصل عن زوجته منى زكي ويختار نجمة الرقص الشرقي! لسبب صادم غير متوقع والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال مؤتمر الجونة المنعقد مؤخراً لاحظ الكثير من الجمهور عدم وجود الفنان أحمد حلمي بجانب زوجته الفنانة منى زكي.

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وعلم "وشوشة" أن سبب غياب أحمد حلمي، عن حضور مهرجان الجونة والجلوس بجانب زوجته الفنانة منى زكي، أنه يحضر لشخصية جديدة سيقوم بتقديمها وتطلب هذه الشخصية ظهوره بلحية كبيرة وشعر طويل كهيئة إنسان الغابة لذا رأي أحمد حلمي، أن ظهوره بهذه اللحية والشعر في مهرجان الجونة سيحرق الشخصية كما أنه سيكون شكله غير مناسب لحضور هذا المهرجان.جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي يحضر لفيلمه الجديد "إكس" ويعقد جلسات عمل يومية مع مخرج العمل محمد شاكر خضير والمؤلف هيثم دبور، للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل انطلاقه، وقرر المخرج موعد مبدئى لإنطلاق التصوير فى خلال أسبوعين، كما تم التعاقد مع روبى ونسرين أمين.

منى زكي تغادر الجونة غاضبة

وأثارت حادثة مغادرة الفنانة منى زكي فعاليات الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الكثير من الجدل، خاصة وأنها كانت من أبرز المتواجدين في المهرجان.

وجاء تواجد منى زكي في ظل نجاحات فنية تعيشها مؤخراً، آخرها فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان دير جيست.

ولكن تعكر صفو منى زكي خلال حفل الافتتاح وتركته منزعجة في منتصفه، وقبل انتهائه وبالبحث وراء الامر، وكان السبب ترك منى زكي للحفل نتيجة حذف الكثير من كلماتها خلال التقرير المسجل الذي عرض لصديقها الممثل المصري احمد السقا بعد تكريمه بجائزة الانجاز الابداعي، اذ تعد منى زكي أكثر ممثلة مصرية شاركت " السقا" في افلامه السينمائية.40330731