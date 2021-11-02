شاهد .. لوزة ولا بلية.. بطل فيلم العفاريت يكشف بعد مرور أكثر من 30 عامًا عن ابنة مديحة كامل الحقيقية! لن تصدق من تكون

انت الان تتابع خبر لوزة ولا بلية.. بطل فيلم العفاريت يكشف بعد مرور أكثر من 30 عامًا عن ابنة مديحة كامل الحقيقية! لن تصدق من تكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شغلت نهاية فيلم “العفـاريت” جيلاً بأكمله، فما يزال الجمهور يود التعرف على ابنه مديحة كامل الحقيقية داخل الأحداث، ما بين «بلية» و«لوزة»، وهو السؤال الذي ظل يتردد على مدار 31 عاما.

وبعد طول انتظار، جاءت الإجابة في فيديو نشرته ابنة الفنان عماد محرم، الذي قام بدور «شمندي» والذي اختـ ـطف الطفلة، تطلب منه أن يحسم الجدل الذي استمر كل هذه السنين، ويخبر الجمهور بإن الطفلة «بليه» هي ابنة الفنانة مديحة كامل، التي اختـ ـطفت منها وهي طفلة على يد أحد أفراد عصـ ـابة متخصصة في خطـ ـف الأطفال، لتربيهم بعد ذلك «الكتعة» التي قامت بدورها نعيمة الصغير، وتجعلهم يعملون في التسول.من جانبها، ردت المؤلفة الكاتبة ماجدة خيرالله، مؤلفة الفيلم، على الفنان عماد محرم، قائلة في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مكنتش عايزه أدخل فى الحكاية البايـ ـخة دى؟ لكن أحب أقول إن الأستاذ عماد محرم مايعرفش حاجة عن موضوع الأطفال فى فيلم العفاريت، واللى قاله وأعلنه هجص، ده جه صور تلات أربع أيام وروح ! ومحدش من طقم الفيلم يعرف مين بنت مديحة كامل، وبلاش هبـ ـل وادعـ ـاء وبحث عن دور، واكسكلوسيف وعبـ ـط”.74537928

وفي لقاء المسجل لمخرج الفيلم حسام الدين مصطفى، قال إن دور الطفلة “لوزة”، لم يكن موجودا من الأساس في سيناريو الفيلم، وإنه طلب من المؤلفة ماجدة خير الله إضافته وتغيير نهاية الفيلم حسب رؤيته الممثلة في وجود طفلتين تحتار الأم بينهما ولا يمكنها التعرف على ابنتها الحقيقية من بينهما، بعد أن كانت الطفلة «بلية» هي ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، وهي النهاية الأصلية للفيلم.

وأضاف مصطفى أنه وضع تصورا محيرا للمشاهدين لنهاية الفيلم، الأمر الذي لاقى استحسان المؤلفة ماجدة خير الله.وبهذا، تشير تصريحات المخرج الراحل التلفزيونية إلى صحة ما أعلنه الفنان عماد محرم، بأن النهاية الطبيعية للفيلم تؤكد أن “بلية” هي ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، وأن إضافة دور البنت “لوزة” كان فكرة حسام الدين مصطفى بهدف إثارة شغف الجمهور.

«العفـ ـاريت» عرض عام 1990، وهو بطولة مديحة كامل، وعمرو دياب، وهديل، وسماح عاطف، ونعيمة الصغير، وعماد محرم، وحسين الشريف، وحمدي الوزير، ومن تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى، وتدور أحداثه حول اختـ ـطاف ابنة «كريمة» المذيعة الشهيرة وهي طفلة، من قبل «شمندي» التابع لـ«الكتعة» التي تدير عصابة إجرامية للأطفال، ويلتقى المطرب عمرو دياب صدفة بالطفلة بعد أن تكبر وأصبحت تعرف بـ«بلية»، وتخبره عن أنشطة العصـ ـابة، فيتحالف عمرو مع «كريمة» لإنقاذ الطفلة من العصابة، وتكتشف إن ابنتها من ضمن هؤلاء الأطفال.74537928