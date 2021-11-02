شاهد .. تصريحات مثيرة..الطبيب اشرف صبري يدّعي بأن ابنته ياسمين تعرضت لخلل نفسي أثر على حياتها!!

انت الان تتابع خبر تصريحات مثيرة..الطبيب اشرف صبري يدّعي بأن ابنته ياسمين تعرضت لخلل نفسي أثر على حياتها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

مازالت سلسلة الاهامات من والد ياسمين صبري، تتوالى على ابنته، حيث كان سابقا قد هاجمهما و اتهمها بالكذب، و صرح بانها كانت متزوجة سابقا، قبل زواجها من رجل الاعمال ابو هشيمة.

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ليعود والدها، الطبيب اشرف صبري، و يدّعي بأن ياسمين، تعرضت لخلل نفسي أثر على حياتها.

و في رد اشرف صبيري على تصريحات ابنته، عبر برنامج ABTalks ، و التي قالت في مقابلتها إن والدتها وجدتها وجدها هما من قاما بتربيتها بينما لم يكن لوالدها أي دور في ذلك، رد والدها أنّه لا يعلم سبب هجوم ابنته عليه في الفترة الماضية.

و برر ظهوره وتحدثه عبر وسائل الإعلام الى عدم وجود أي خطوط للتواصل بينه وبين ابنته، وقال خلال لقاءه مع موقع ET بالعربي:

“لا أتخيل أن ابنتي في يوم من الأيام قد تهاجمني بهذا الشكل، ولا أعرف السبب، ولا أجد وسيلة لأعبر عن حزني من موقفها أو أن أوصل رسالتي لها، لأنها قطعت كل خطوط التواصل، هناك خلل نفسي حدث أثر عليها لهذه الدرجة التي تجعلها تمحو فترة من حياتها كانت تعيش فيها مع والدها، ربنا يهديها”.45641449