شاهد .. الغنوجة نسرين طافش.. تأسر قلوب محبيها بإطلالة ساحرة وجميلة جدًا من أحد الأماكن العامة (صور)

انت الان تتابع خبر الغنوجة نسرين طافش.. تأسر قلوب محبيها بإطلالة ساحرة وجميلة جدًا من أحد الأماكن العامة (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

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وظهرت نسرين طافش في أحد الأماكن العامة، وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر، وشعرها مرفوع بالكامل عن وجهها، مع ماكياج ناعم، أبرز نعومتها وجمالها .

وعلقت طافش على الصور قائلة: “مساء الخير و الإحساس و الطيبة .. مساء ما يليق الا بأحبابي.. مساءٍ غير ، غصن الطير يحكي به.. عن اللي مسكنه جفني وأهدابي”.

كما و جدير بالذكر أن مسلسل “المداح” يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسـرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز،

حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج .79877215