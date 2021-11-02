شاهد .. الجريئة شوق الهادي داخل دورة المياه بوضعية صادمة ماذا فعلت؟ اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 08:30 مساءً | (مايا)

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو للفشنيستا الكويتية شوق الهادي أثناء احتفالها بعيد الهالوين، حيث ظهرت وهي تؤدي وصلة رقص داخل أحد دورات المياه، على أنغام أغنية أجنبية وترتدي جمبسوت ضيق يشبه زي شخصية "سبايدرمان"، كما ارتدت زيا آخر، وهو عبارة عن فستان ذهبي قصير، وعلقت على الصورة: "هذه المرأة المصارعة على وشك أن تقتلها".

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وواجهت شوق الهادي هجوماً شديداً وانتقادات بسبب مقطع الفيديو، وعبر البعض عن استنكارهم لهذه التصرفات الجريئة من قبل شوق، وملابسها المكشوفة التي لا تمثل تقاليد المجتمع الكويتي. وكان قد تصدر اس شوق الهادي في وقت سابق بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة جريئة ومثيرة بأحضان الفنان المصري محمد رمضان، ولاقت حيتها هجوما حادا من قبل المتابعين وبعض الاعلاميين.

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