انت الان تتابع خبر خسارة كبيرة للفن السوري: وفاة اسطورة الموشحات والقدود الحلبية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توفي المطرب السوري صباح فخري، أشهر من غنى القدود الحلبية والموشحات، الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاماً بعدما «توقف قلبه عن النبض»، بحسب ما أفادت عائلته.

وقال نجله أنس فخري: «لقد توفي في دمشق وفاة طبيعية، توقف قلبه عن النبض وغادرنا».11673287

وأضاف: «في قلوبنا حزن كبير. لا أعرف ماذا أقول، إنها خسارة كبيرة للفن السوري». وشدد على أن الراحل «عاش كأسطورة حية والأسطورة لا تموت، وسيبقى أسطورة حلب وسوريا».

ونعت نقابة الفنانين-فرع دمشق أيضاً «الفنان القدير»، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقاً تفاصيل الدفن والتشييع.

واشتهر صباح فخري المولود في عام 1933 في مدينة حلب بتأدية الموشحات والقدود الحلبية. وكان الفنان معروفاً بوصلاته الفنية الطويلة على المسرح.

وحقق فخري الرقم القياسي في الغناء عندما غنى في العاصمة الفنزويلية مدة عشر ساعات من دون انقطاع العام 1968 على ما أوردت وكالة انلاباء السورية (سانا).

وشغل الفنان الراحل مناصب عدة إذ انتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، بحسب نبذة أوردتها عنه «سانا». وقلد وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة العام 2007 «تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي السوري الأصيل».11673287