شاهد .. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة واسعة بسبب صورة ابنتها الشابة فائقة الجمال التي أخفتها عن الأنظار

انت الان تتابع خبر ياسمين عبد العزيز تثير ضجة واسعة بسبب صورة ابنتها الشابة فائقة الجمال التي أخفتها عن الأنظار والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مطلع أكتوبر الجاري شاركت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان عبر حسابها الخاص على تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، مع فتاة، وعلقت عليها قائلة: ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. ما شاء الله نسخة منها".

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وتسببت الصورة جدلاً واسعاً بين متابعي مي على (انستغرام)، إذ إقتنع البعض أنها ابنتها بسبب الملامحة القريبة بعض الشيء من بعض، إلا أن البعض الآخر طالب السيدة الكويتية بتحري الدقة في نقل الامور خاصة وانها إعلامية، مؤكدين أنها ليست إبنة ياسمين، وفق (لها).

علماً أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الصورة مع التعليق بأنها ابنتها، وهو ما دفع ياسمين في السابق الى توضيح الأمر والتأكيد أن الشابة الحسناء هي صديقتها الستايلست الخاصة بها وليست ابنتها.

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