شاهد .. فنانة مصرية.. تكشف عن تعرضها للتحرش 3 مرات إحداها أثناء التمثيل: مسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة!

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية.. تكشف عن تعرضها للتحرش 3 مرات إحداها أثناء التمثيل: مسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة المصرية بشرى ملابسات تعرضها للتحرش 3 مرات في حياتها، وأكدت أنها تعرضت في إحدى المرات الـ3 للتحرش خلال التمثيل.

92447404

وقالت بشرى: “تعرضت 3 مرات للتحرش في حياتي وأعرف كيف أقف في مواجهة هؤلاء المتحرشين، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة”.

كما أشارت بشرى إلى أنها تعرضت في أحد المرات لمحاولة سطو على الطريق الدائري بالقاهرة، وإلقاء قوالب طوب على زجاج سيارتها، ولكنها استطاعت الهرب.

وقالت بشرى إنها حلقت شعرها على الصفر مرتين، مبينة أن إحداها كانت كعقاب من زوج خالتها في الكويت بسبب قفزها من البلكونة للعب مع أبناء الجيران، والمرة الثانية محاولة منها لكي يثقل شعرها.92447404