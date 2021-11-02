شاهد .. راجل واحد لا يكفيني..لن تصدق موديل السعودية تصدم الجمهور برغبتها في الزواج من 5 رجال!

انت الان تتابع خبر راجل واحد لا يكفيني..لن تصدق موديل السعودية تصدم الجمهور برغبتها في الزواج من 5 رجال! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ظــهرت الموديل السعودية، فـي مقطع عبر حسابها في تطبيق سناب شات تتحدث فيه، عن رأيــها في التعدد والزواج.

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و قالت “آش” في تصريح غير متوقع.. أنا لو علي مــ.ا أتزوج واحد أتزوج 5، إمــاراتي وعمـاني وكـويتي قــطري.. يعني شيء حلو أن عندكم تعدد يعـنــيني استغلوا الفرصة”.

وأشارت الموديل “أش” في حديـثها المثير للجدل.. “أنا رجل واحد لا يكفينـي التعدد يناسبني أحس أنى أخون زوجي”.

وعبر المغردون عن صدمتهم من حديث “آش” وجرأتها بالاعتـراف بأن رجلاً واحداً لا يكفيها، وتساءلوا هل رأت عائلتها هذا الفيديو أم لا؟ مطالبيها بالارتـقاء بتفكيرها.68917187