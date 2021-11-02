شاهد .. أتذكرون الفنان يوسف منصور بطل فيلم (قبضة الهلالي).. لن تصدق أن هذه الفتاة الفاتنة هي أبنته وهذه الممثلة الشهيرة زوجته | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر أتذكرون الفنان يوسف منصور بطل فيلم (قبضة الهلالي).. لن تصدق أن هذه الفتاة الفاتنة هي أبنته وهذه الممثلة الشهيرة زوجته | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنان الكبير يوسف منصور من أكبر الفنانين الذين عرفتهم السينما المصرية على مدار تاريخها وذلك بابداعه الكبير في الأدوار السينمائية التي قدمها سواء كانت بأدوار الأكشن أو الدراما وكذلك أيضا الأدوار الرومانسيه بينما كان المسيطر الأساسي على أعماله ادوار الاكشن، فالجميع عشق قفزاته البهلوانية وإتقانه فن الكاراتيه دون غيره من الممثلين حيث أنه كان يقدم دور البطل لأنه يجيد هذه الألعاب حقا ليس فقط مجرد تمثيل.

18850810

ابنته الفائقة الجميلة

يمتلك الفنان يوسف منصور ابنة آية في الجمال والاناقه وأنوثة طاغية اسمها مونيكا والتي كانت نادرا ما تظهر في الاعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي حتى ظهرت مع والدها في إحدى اللقاءات التلفزيونية وبعدها بدأت تظهر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال جلسات تصويرها المختلفة، وكان ظهورها الاول مع والدها في برنامج "ست الحسن"، والذي تقّدمه شيريهان أبو الحسن على شاشة ON E.تعشق مونيكا الرياضه من صغرها حيث أنها تربت في بيت كلها رياضي الأمر الذي دفعها لإتقان الكثير من العاب القوى هذا بالإضافة إلى عملها مُصممة أزياء رياضة، رغم تخرجها من كلية الإعلام، ولأنها تعشق الرياضه تتردد بشكل يومى في التردد على صالات الألعاب الرياضية "الجيم" كما أنها تنفذ الكثير من جلسات التصوير التي تظهر فيها بملابس الرياضية أو أثناء ممارسة إحدى الرياضات.

زوجته الممثلة

ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان الكبير يوسف منصور متزوج من الفنانة الكبيرة سهير رجب التي شاركت في الكثير من الأعمال الفنية السينمائة وكذلك أيضا شاركت في الدراما المصرية بالكثير من الأعمال الفنية ومن بين افلامها د(حليم، صيد الحيتان، النمس)، ومن بين اهم المسلسلات الكبيرة التي شاركت بها (ولاد السيدة، الأدهم، صبيان وبنات).

كما اعتادت سهير رجب الظهور مع زوجها في الكثير من المناسبات الخاصة والعامة ومن بين هذه المناسبات ظهورها مع منصور في بعض المناسبات التي أقامها حزب حماة الوطن بالأقصر، عندما اقام إفطارا مجمعا لـ١٥٠ صائما من عمال النظافة، وشهد هذا الافطار ظهور يوسف منصور وزوجته.

حياته الشخصية

وعن الحياة الشخصية للفنان يوسف منصور فقد ذاق مر المعاناة منذ صغره حيث أنه عند مولده كانت ولادتها عسيرة وابلغهم الدكتور أن هناك خطورة على الطفل بعد الولاده وان حياته ميئوس منها فألقته جدته في القمامة إلا أن الطبيب استعاده بعد ذلك وأجرى عليه بعض الفحوصات وتأكد من إمكانية علاجه مرة أخرى.ومن أكبر التحديات التي خاضها يوسف منصور في حياته صراعة الطويل ما السرطان حيث اكل السرطان جسده إلى أن تراجع وزنه حتى وصل إلى 45 كيلو جرام، وهو وزن طفل فى سن 13 عامًا سافر من أجله إلى ألمانيا وبعد مشوار طويل مع العلاج نجح في التغلب عليه وهزيمته.

18850810