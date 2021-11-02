انت الان تتابع خبر محمد رمضان في السعودية (بداية من رايحين نسهر، إلى احب اجيبها وهي طايرة ) التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ‏"شكرا السعودية" رسالة شكر وجهها محمد رمضان بعد غنائه امس الاثنين أمام الجمهور السعودي في حفله الذي أحياه على مسرح "محمد عبده أرينا" في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن حفلات موسم الرياض

وتابع "شكرا سمو الملك سلمان..كل الشكر لسمو ولي العهد محمد بن سلمان يا رب يحفظه ويطول بعمره..معالي المستشار تركي آل الشيخ الرجل العظيم المتطور يلي أنا فخور أنني أنتمي لجيله..وكلنا فخورين به شاب عظيم ومتطور ومواكب للعصر"87943938

أجواء حماسية سيطرت على الحفل الذي قدم خلاله محمد رمضان أشهر أغانيه ضمن أجواء استعراضية وغنى "رايحين نسهر"، "على الله"، "المافيا"، ثابت" و"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير" و "احب أجيبها وهي طايرة" غيرها الكثير

وتصدر هاشتاغ (محمد رمضان) الترند على تويتر المملكة وشارك الجمهور الحاضر لقطات من حفلات محمد الذي أقيم امس الليلة خلال افتتاح اليوم الأول من البوليفارد رسميًا

وكان محمد رمضان قد أجرى البروفة النهائية لحفلته الموسيقية وشارك عبر إنستغرام فيديو عن ترتيباته للأداء الحي والعرض الذي قام به بمشاركة مجموعة من الراقصين.87943938