شاهد .. رهف القنون تتخطى الحدود الحمراء ..وتوثق بهذه الاطلالة ممارستها لعلاقة شاذة مع صديقتها :هكذا عبر المتابعون!!

انت الان تتابع خبر رهف القنون تتخطى الحدود الحمراء ..وتوثق بهذه الاطلالة ممارستها لعلاقة شاذة مع صديقتها :هكذا عبر المتابعون!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/02 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

لم تكتف بتأكيد ميولها الجنسية، ونشر صور قبلتها لشابة إسمها "سيدني باترسون"، ولقبتها "بحبيبتي" عادت السعودية الهاربة ​رهف القنون​ لإثارة الجدل بين متابعيها، بضور خادشة وتثير الاشمئزاز حسب رأي المتابعين، وذلك خلال حفلة الهالوين.

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حيث نشرت رهف القنون صورة عبر صفحتها اعلى الانستغرام تظهر فيها وهي تستعرض مؤخرتها لفتاة كانت تقف خلفها، بملابس فاضحة، وكانا يمارسن السحاقية وليس فقط تبادل القبلات.

عبر المتابعون عن صدمتهم بالمستوى الذي وصلت له رهف واباحيتها بشكل علني، كما تساءلوا عن ميولها الجنسية، خاصة وأن بعض الأخبار كانت قد ترددت مؤخراً حول حملها، كما أقامت علاقة سابقا مع شاب وأنجبت منه.

وكانت رهف القنون قد نشرت بوقت سابق فيديو من حفل الهالوين، إستعرضت فيه مؤخرتها وظهر شخص يقوم بمداعبتها، وردة فعلها كانت صادمة، فهي بدت سعيدة بما يحصل ولم تمنعه.28980542