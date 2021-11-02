شاهد .. اتفرج : مي عمر عليها طلة تسلب العقل وتدهش الجمهور بااناقتها وانوثتها الطاغية!

انت الان تتابع خبر اتفرج : مي عمر عليها طلة تسلب العقل وتدهش الجمهور بااناقتها وانوثتها الطاغية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة عبر حسابها على “إنستجرام” للصور والفيديوهات والتي أثارت إعجاب جمهورها.

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وظهرت مي عمر بإطلالة قديمة لها من مسلسلها لؤلؤ وهي مرتدية بلوزة بيضاء وبنطلون أسود من أشبه بالبلاستيك وعليه جاكيت اسود من نفس النوع وبسيط الشكل لا يوجد بة تصاميم كثيرة حيث اعتمدت على أن تظهر بمظهر أكثر بساطة ليبرز تألقها.

وحرصت مي عمر على أن يكون شعرها منسدلا على ظهرها بإطلالة مميزة يضيف لها بريق من نوع آخر.

وارتدت شنطة باللون الأحمر وحذاء باللون الأسود، مع مكياج ثقيل يبرز جمالها وملامحها الجميلة

يذكر أن الدكتور إسحق ابراهيم منتج فيلم “بنات رزق” أعلن أن الفنانة مي عمر قد انضمت لفريق الفيلم، لتكون النجمة الثانية التي تنضم للعمل بعد أن سبق وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة شيرين رضا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي بطلات الفيلم في وقت لاحق، حيث من المقرر أن تجسد بطولته أربع نجمات.

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