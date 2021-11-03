شاهد .. لن تصدق…كيف كانت التركية جوليا بطلة قبل عمليات التجميل (صور)

انت الان تتابع خبر لن تصدق…كيف كانت التركية جوليا بطلة قبل عمليات التجميل (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يحقق المسلسل التركي المدبلج للغة العربية “​مرارة الحب​” نسبة مشاهدة عالية جدا على محطة الـ MTV،

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ولفتت بطلة العمل​هلال ألتنبيليك​ الأنظار بجمالها وأدائها عبر تجسيدها شخصية “جوليا”.



ما قد لا يعرفه معظمكم أن “جوليا” خضعت للعديد من التعديلات التجميلية التي قد لا تكون واضحة على الشاشة، لانها لم تتعمد الإكثار منها، بل إكتفت بعملية تصغير الجيوب الانفية وتحديد الفك،

إضافة الى خسارتها الكثير من الوزن الزائد، ما جعل ملامحها تبدو مختلفة بين الماضي والحاضر، مع الاشارة الى انها جميلة في الاصل.

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