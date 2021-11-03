شاهد .. هيفاء وهبي.. بإطلالتها المثيرة تشعل الجميع على السرير وبوضعيات خادشة تكشف عن مفاتنها!!

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي.. بإطلالتها المثيرة تشعل الجميع على السرير وبوضعيات خادشة تكشف عن مفاتنها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل، وبعض الصفحات التي تهتم بأخبار الفنانين واطلالاتهم المثيرة للجدل، مجموعة صور لفنانات معروفات بأجرأ اطلالاتهن التي اثارت الضجة سواء بصور قديمة او حديثة،

36492945

ومن بين الصور التي تداولها الناشطون كانت لهيفاء وهبي ظهرت بها بالمايوه الأسود وتستلقي على سرير خارجي بطريقة مثيرة كشفت بها جميع مفاتنها.

أثارت هيفاء وهبي الجدل بين المتابعين الذين انتقدوا هذا الظهور الجريئ، وأكد البعض انهم يرون هذه الصورة لأول مرة رغم انه وهبي كانت قد نشرتها بوقت سابق عبر صفحتها على انستغرام.

وهذه الصورة ليست المرة الأولى التى تظهر فيها هيفاء بالبكينى والمايوه، حيث استطاعت عدسات المصورين أن تلتقط صورا لهيفاء من بعيد، وهى ترتدى بكينى باللون الأسود وتشارك عدد من أصدقائها فى حمام السباحة.

يذكر ان الفنانة هيفاء وهبي قد أثارت الجدل مؤخرا، بعدما نشرت صورا لها بروب الاستحمام، وهي تجلس بوضعيات مثيرة، ولاقت بها انتقادات كبيرة من قبل المتابعين، بينما انهال البعض عليها بتعليقات الغزل والحب.36492945