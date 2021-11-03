شاهد .. أول رد ناري من أبو هشيمة ضد والد ياسمين صبري وبضوء أخضر من زوجته!

انت الان تتابع خبر أول رد ناري من أبو هشيمة ضد والد ياسمين صبري وبضوء أخضر من زوجته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت الأزمة بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها الساعات الأخيرة، وأثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات والدها الأخيرة عن زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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من جانبه، قرر أبو هشيمة، البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري، والد زوجته ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول عليه من خلال تصريحاته، وبسبب هجومه عليها.الأزمة تشتعل.. أول إجراء ناري من أبو هشيمة ضد والد ياسمين صبري فيما قالت مصادر مقربة من الفنانة، إن ياسمين لا تمانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتيحها القانون لوقف التعرض المستمر من والدها لها ولزوجها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قام أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري، بفتح النار وهاجم ابنته مجددا بعدما صرحت خلال حوارها الأخير في إحدى البرامج التليفزيونية، أنها ليس لها أي علاقة بوالدها خلال الفترة الحالية لأنه غير متواصل معها منذ كان عمرها عامين نتيجة انفصاله عن زوجته.

كما كشف والد ياسمين صبري، أن زواج ابنته من رجل الأعمال الشهير أحمد ابو هشيمة تم من ورائه وبدون علمه على الإطلاق، فلذلك رفض الاعتراف به، فعلق وكتب: «اتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده. وحسبي الله ونعم الوكيل».40208526