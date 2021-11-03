انت الان تتابع خبر (يهمها ان تكون مرتاحة) الفنانة اصالة تصدم الجمهور وتثير الجدل بما قامت به على المسرح ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 05:00 صباحاً | (اماني)

أثارت الفنانة أصالة نصري الجدل بين الجمهور خلال إحيائها حفلاً غنائياً على هامش افتتاح مهرجان خورفكان في الشارقة. بعدما طلبت منهم السماح لها بخلع حذائها كي تتمكن من الغناء بارتياح.

وأكدت أصالة خلال حديثها الى الجمهورأن ما يهمها هو أن تكون مرتاحة أثناء الغناء. ولاتبالي بما إذا كانت تبدو أطول او أقصر أمامهم.14332814

وسبق لأصالة أن خلعت حذاءها في آب (أغسطس) الماضي أثناء إحيائها حفلاً غنائياً في جدة مبينة للجمهور أن المهم هو صوتها وليس ما تبدو عليه.14332814