شاهد .. بعد 40 سنة عنوسة.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها صادمة

انت الان تتابع خبر بعد 40 سنة عنوسة.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زواج الفنانة مي عز الدين بعد أن ظهر صديق لها وهو يعرض الزواج عليها لكن ردة فعلها جاءت صادمة.

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زواج مي عز الدين من شاب يدعى علي أثار الكثير من الجدل حيث طلب منها ممازحاً أن تفكر بطلب يده للزواج منها لكنه رفضت ذلك نهائياً.

وعندما سألها صديقها علي عن سبب رفضها الزواج منه قالت أنه يعرف الكثير من النساء وليس جدياً في طلبه هذا وانهار الثنائي من الضحك.

هذا الفيديو قديم وليس جديداً لكن أعيد نشره الآن إلا أن تاريخه يعود لأكثر من سنة حين كانت مي تظهر عبر مواقع التواصل لكنها اليوم شبه غائبة كلياً.

الإعلامية المصرية لميس الحديدي كانت قد كشفت عن قرار مي بعدم الظهور إعلامياً مشيرة إلى أنّها تُفضّل التركيز على عملها وأن تحظى بحياتها الشخصية بعيداً عن الأضواء.

غياب مي عن الإطلالات الإعلامية يظهر منذ أكثر من سنة حتى أنها كانت بعيدة عن وسائل التواصل لكنها في الفترة الأخيرة وجهت رسالة شكر لفريق عمل مسلسلها.

يذكر أن مي تعرضت لانتقادات عديدة بعد آخر مسلسل قامت به منذ سنتين تقريباً تحت عنوان “البرنسيسة بيسة” وغابت بعدها بشكل كبير.

ورغم أنها شاركت في مسلسل “خيط حرير” وحقق نجاحاً كبيراً لكنها اتخذت قرار اعتزال المقابلات ووسائل التواصل الإجتماعي.36932387