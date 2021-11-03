انت الان تتابع خبر الفنانة مي عمر مابين بنات رزق وتحت تهديد السلاح ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 07:00 صباحاً | (اماني)

‏تستعد الفنانة مي عمر لتصوير فيلم "بنات رزق" الذي تشارك في بطولته مع شيرين رضا وأروى جودة

وكشفت مي عمر في لقاء مع TheInsiderبالعربي، بعض تفاصيل الفيلم وقالت إنه كوميدي وبه مواقف كثيرة طريفة30954273

وعن شخصيتها قالت إنها "نصابة" ووصفته بأنه فيلم "لذيذ"

وإلى جانب "بنات رزق" تنتهي مي عمر قريبا من تصوير فيلم "تحت تهديد السلاح" مع حسن الرداد، وقالت عنه إنه مختلف وعن قصة حقيقة، قضية وتم تحويلها إلى فيلم

وفيلم "بنات رزق" سيناريو وحوار كريم شيرين وإخراج مرقس عادل وإنتاج الريماس للإنتاج الفني وتدور أحداثه في قالب تشويقي ومن المقرر أن يتم تصويره في العديد من الدول الأوربية والعربية من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات العربية المتحدة.30954273