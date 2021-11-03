شاهد .. هيفاء وهبي تفتح رجليها بصورة ساخنة وتصعق الجمهور.. صورة

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تفتح رجليها بصورة ساخنة وتصعق الجمهور.. صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بصورة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت على صفحتها على صفحتها الرسمية "انستغرام" صورة تظهرها "تفتح رجليها".

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وعلقت على الصورة بطريقتها الجريئة دائماً، وقالت: "كن أنت.. والعالم سيوافقك".

وظهرت الفنانة ترتدي تيشيرت أبيض وبنطال جيزن وكعب عالٍ زهري اللون، بالإضافة إلى تسريحة شعر لفتت الأنظار.وعلق الجمهور على إطلالة الفنانة اللبنانية حيث هاجموا الفنانة معتبرين أنها تتعتمد إثارة الجدل لكسب الشهرة، في حين سخر محبو وهبي من هذا الادعاء قائلين بأنها لا تحتاج لأي متابعين جدد كون صفحاتها على منصات التواصل يتابعها ملايين الأشخاص في العالم العربية.

وكانت قد شاركت هيفاء وهبي الجمهور مجموعة صور خاطفة للأنظار لها عبر خاصية الستوري على "انستغرام"، حيث ظهرت ظهرت بكامل عفويتها وجمالها، وهي ترتدي روب الإستحمام، وتجلس على الأرض إلى جانب بوالين، وهي تشرب القهوة.

وأتبعت هيفاء وهبي الصورة بتعليق أثار كثيراً من الجدل قائلة: "Bonjour عالأمور. .ومش Bonjour عالمقهور الغيور".

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