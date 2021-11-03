شاهد .. اتهام شمس الكويتية بالتحرش برجل في العراق بعد فيديو صادم لها

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الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة شمس الكويتية، جدلاً واسعاً بفيديو خلال جولتها بنهر الفرات في العراق.

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وظهرت شمس الكويتية بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي على متن قارب بحري، وحافية القدمين.

اتهام شمس الكويتية بالتحرش برجل في العراق

وما أثار الجدل، أن شمس كانت تجلس على رأس مقعد بينما يتكئ جسدها من الأسفل على كتف رجل بطريقة غريبة وجريئة.

وهو ما عرض الفنانة الكويتية لهجوم من الناشطين، الذين اعتبروا ما فعلته شمس من أنواع التحرش.حسب رأيهم

وجاء في التعليقات: (ما فيه إنسان طبيعي بينبسط بالتحرش أتمنى يتم محاسبتها!).وكتب آخر: (تتحرش بالاصلع المفروض يرفع عليها قضيه).

ووصفها متابع بالهمجية، وعقب: (همجيه هالإنسانة).

وعلق آخر: (والله مادريت ان الي تحتها رجال لان شي مايتصدق قلت قارب النجاه جالسه عليه استغفر الله).

رقصة عراقية

وفي سياق آخر، تصدّرت شمس​ الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول فيديو لها وهي تؤدي رقصة عراقية.

وفي حفلة الفنانة الكويتية في العراق​ ضمن فعاليات ​مهرجان بابل الدولي​، توجهت شمس للفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: (معزوفة).ورقصت شمس على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

شمس: “لا درع واقي ولا كلام فاضي”

وشاركت شمس قبل أيام جمهورها بلقطات من جولتها في العراق.

ونشرت شمس الكويتية فيديو عبر (انستجرام)، و(تويتر)، وهي تسير في شوارع بغداد بسيارتها الشخصية.ومرت شمس على نقطة مرورية، وألقت التحية على رجال الأمن، وقالت: (نحن الآن في شارع عمر عبدالعزيز، ورايحين الأعظمية).ثم نزلت شمس من السيارة، وسارت في الشارع دون وجود حماية حولها، وقالت: (هذا أنا في الشارع، لا في حاجة ولا درع واقي ولا كلام فاضي).

“لا أحتاج حراسة”

وأخيراً وصلت شمس إلى أحد المطاعم، ووثقت لحظة تناولها الكباب العراقي.

لكن شمس ظهرت في بعض اللقطات وهي محاطة بالشرطة العراقية أثناء تجولها وتعرفها على شوارع بغداد.وأكدت الفنانة الكويتية خلال الفيديو أن الشرطة معها ليشعر السياح الأجانب بالاطمئنان، منوهة إلى أنها تتجول لوحدها دون خوفووجهت شمس للشرطة حديثها قائلة: (خليكم بعيد عني، لا أبغى حراسة ولا درع واقي ولا كلام فاضي).

شمس للعراقيين: من لا يأمن لكم لا يستحق محبتكم

وعقبت شمس على الفيديوهات: (جولتي في شوارع بغداد الحبيبة، بين اخوتي وناسي ومحبيني).

وتابعت: ( بدون درع واقي من الرصاص ولا بحاجه لحمايه بينكم انتوا الامان والسند).وختمت: (كالعاده وفي كل زياره لي احب ااكد واوضح للعالم كله الصورة الحقيقه للعراق ،انه بلد الكرم والضيافه والطيبة وان الاوضاع امان واكثر ناس تحب الفرح والسعاده والحياة).75924021