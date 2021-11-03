شاهد .. إطلالة سبيشل: بتيشيرت كات وقبعة سوداء.. رانيا يوسف تروج لمسلسل

انت الان تتابع خبر إطلالة سبيشل: بتيشيرت كات وقبعة سوداء.. رانيا يوسف تروج لمسلسل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

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وظهرت رانيا يوسف في الصورة مرتدية قبعة سوداء، مع تيشيرت كات باللون الرمادي، رابطة قميص باللون الأصفر علي خصرها.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ رانيا يوسف، كالاتي:

“اجمل واحدة من غير مجهود – منوره يا فنانه – جميلة العالم العربي”

وتروج الفنانة رانيا يوسف على الجزء الرابع للمسلسل «الآنسة فرح» الذى من المقرر أن يعرض يوم 31 أكتوبر الحالى.

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