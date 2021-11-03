شاهد .. فنانة مصرية ساحرة الجمال ..تنزع ثوب الخجل وتفضح زوجها بكلامها عن ليلة دخلتها على الهواء مباشرة(فيديو)

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية ساحرة الجمال ..تنزع ثوب الخجل وتفضح زوجها بكلامها عن ليلة دخلتها على الهواء مباشرة(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعادت حسابات معنيّة بأخبار الفن والمشاهير، على السوشيال ميديا، تداول فيديو يتضمن تصريحات تلفزيونية جريئة، لفنانة مصرية ساحرة الجمال.

19021063



ووثق الفيديو، الفنانة هنا الزاهد، وهي تكشف عن عجز زوجها الفنان أحمد فهمي، في ممارسة العلاقة الجنسية معها في ليلة دخلتهما.

وقالت هنا الزاهد خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إنّ زوجها أحمد فهمي فاجأها ليلة الدخلة، بقوله لها أنه يريد أن ينام بسبب جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، مما تسبب في اكتئابها.



وأضافت: ”كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح”.



وتابعت الفنانة الزاهد: “لم أر يوم عدل من يوم جوازي”، مردفةً: “أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف”.



وأردفت: “شعرت باكتئاب شديد عقب أول شهر من زواجي، بسبب شعوري بالوحدة بدون والدتي، وشقيقاتي، ولم أعتد على هذا الهدوء، ولكن حاليا تعودت على حياتي الجديدة”.



واستطردت: “رفضت إلقاء بوكيه الورد في الفرح وإعطائه لشقيقتي فرح وهي تكره أن يناديها أحد ” مدام هنا”. مشيرة إلى أنها فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم في حفل الزفاف.

وكشفت الفنانة هنا الزاهد بأن فستان زفافها تعرض للقطع، مضيفةً: “كنت مبسوطة كثيراً يوم الفرح، وطلبت من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص”.



وبهدف التخفيف من وقع اتهامها لزوجها بتركها وحيدة في ليلة العمر التي ينتظرها كافة الشباب بفارغ الصبر، قال أنّها أحيانا تدخل على موبايل زوجها أحمد فهمي وتقوم بتفتيشه للاطمئنان أن كان على علاقة بغيرها، مضيفة "ولكن حاليا قام بتغيير كلمة السر".

من جانب آخر، تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، خلال الفترة القليلة الماضية، أخبار عن حمل الفنان هنا الزاهد بعد أن نشرت صورة لها من كواليس أحدث مسلسلها "حلوة الدنيا سكر"، ظهرت فيها ببطن منتفخة لتأدي مشهد حملها في المسلسل.



وبسبب هذه الصورة تساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة حمل هنا الزاهد والتي أكدت لموقع FilFan.com أن الصورة من كواليس المسلسل فقط، وانها ليست حامل ولكنها بشرى جيدة.

واضافت هنا الزاهد أن فكرة الحمل بالطبع مطروحة ولكن لم يأتي وقتها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مسلسل حلوة الدنيا سكر، الذي عرض في فبراير الماضي، ويعد هذا العمل أول بطولة مطلقة لها، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.19021063