شاهد .. بلقيس فتحي .. بإطلالة صادمة من دون ماكياج أو فيلتر لن تصدق كيف تبدو ملامحها!- بالفيديو

انت الان تتابع خبر بلقيس فتحي .. بإطلالة صادمة من دون ماكياج أو فيلتر لن تصدق كيف تبدو ملامحها!- بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تضع الماكياج على وجهها.



وبطبيعة الحال، ظهرت بلقيس من دون ماكياج أو فيلتر، لكي تحضّر نفسها، ما صدم الجمهور حيث بدت على عيونها التعب والإسوداد تحتها والجيوب، ما دفع المتابعين للتساؤل عن سبب هذا الإرهاق، وما إذا كانت تعاني من أي مرض.94280527



أما بالنسبة لبشرتها، فبدت نقية جداً وخالية من أي عيوب، وعبّر الجمهور عن إعجابهم بها وبأنها دائمة الإهتمام بوججها، ومع إنتهاءها من وضع الماكياج بدت بجمالها المعتاد.

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