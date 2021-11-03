شاهد .. حقيقة خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد.. وفقاً لمصادر مقربه

انت الان تتابع خبر حقيقة خطوبة نجمة طيور الجنة جنى مقداد.. وفقاً لمصادر مقربه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نجمة طيور الجنة ،​جنى مقداد​، إلى جانب شقيقها معتصم مقداد، حيث عُلق عليها "ما شاالله خطوبة جنى مقداد".

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الصورة أثارت حالة من الصدمة والجدل الواسع على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد كشف هوية حبيبها، حيث أكد العديد منهم أنه شقيق زوجة ​الوليد مقداد​، نور غسان.الأخبار التي تم تداولها لا تمت إلى الحقيقة بصلة وفقاً لمصدر مقرب من العائلة، خاصة وأن جنى مقداد تبلغ من العمر 13 عاماً، وبذلك فإن والديها من المستحيل أن يتقبلوا فكرة إرتباطها قبل أن تبلغ سن الرشد كحد أدنى.

جنى بإطلالة فريدة بعد ضعفها

ظهرت جنى مقداد، نجمة طيور الجنة بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها، وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير .. كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة".يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.

جنى مقداد محط الإنتقادات بعد زفاف شقيقها

تعرضت نجمة طيور الجنة جنى مقداد للسخرية والانتقادات من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد.واعتبر كثيرون ان الفستان البسيط الذي اختارته، افسدته بالوشاح الذي وضعته فوقه، فبدت وكأنها أكبر من عمرها، إضافة الى المكياج القوي، لكن في المقابل دافع عنها العديد من المعلقين، الذين اعتبروا ان الموضوع حرية شخصية، والاذواق تختلف من شخص إلى آخر، ولا يحق لأحد ان يتدخل في هذا الموضوع، مشيرين الى انها لم تحب ان تظهر مفاتنها في الصورة التي التقطتها، وهذا دليل احترام.

جنى مقداد تنشر خفايا وأسرار زفاف شقيقها الوليد شاركت جنى مقداد، نجمة طيور الجنة متابعيها على قناتها الخاصة على يوتيوب مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس تحضيراتها لحفل الزفاف شقيقها الوليد مقداد، نجم طيور الجنة وزوجته نور غسان.

وظهرت جنى في الفيديو وهي في أحد المراكز التجارية وتبحث عن إكسسوارات وأغراض لإطلالتها في حفل الزفاف

ونشرت جنى أيضاُ مقطع فيديو يجمعها بوالدها خالد مقداد وشقيقها عصومي وهي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا..17840350