شاهد .. هكذا تظهر مودل روز.. بإطلالة غريبة والوان جديدة تعمدت اثارة الجدل وتصدم المتابعين!

انت الان تتابع خبر هكذا تظهر مودل روز.. بإطلالة غريبة والوان جديدة تعمدت اثارة الجدل وتصدم المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات الأميركية صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وصدمت المتابعين بغرابة إطلالتها.

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وارتدت تنورة قصيرة باللون البني، مع قميص أبيض وقطعة قماش شكلها غريب باللون البرتقالي كأنها جاكيت، ولمن رغم ذلك كشفت عن بطنها. مع بوتين طويل بنقشة نمر.



وعبر المتابعيون عن إستغرابهم لهذه اللإطلالة كما عبروا عن إعجابهم بها



وكان قد إنتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي يظهر ​مودل روز​، وهي تحتفل بالهالوين بزي تنكري أثار الجدل بين المتابعين.



فبدت مودل روز تستعرض جسمها مرتدية فستاناً باللون الأزرق يشبه فستان شخصية "ياسمين" في فيلم علاء الدين. وتفاعل المتابعون مع الفيديو، إذ تعرّضت مودل لإنتقادات المتابعين، فكتب أحدهم: "ايش فيها صارت رخيصة بزيادة"، وقال آخر: "بان عليها الكبر وايد".24531931