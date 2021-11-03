شاهد .. شخصية جديدة تدخل خط أزمة ياسمين صبري بعد أبو هشيمة مع والدها.. لن تصدق من تكون

انت الان تتابع خبر شخصية جديدة تدخل خط أزمة ياسمين صبري بعد أبو هشيمة مع والدها.. لن تصدق من تكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شنت شابة تدعى لبنى عروس، قالت إنها صديقة الفنانة المصرية ياسمين صبري منذ طفولتها، هجومًا حادًا على والد الأخيرة الدكتور بعدما نشر مساء الجمعة صورًا لابنته الفنانة من خطوبتها الأولى، وذلك من أجل تكذيبها حول تصريحاتها بأنها لم تكن على علاقة بوالدها منذ طفولتها.

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حيث نشر أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، صورًا من حفل خطوبتها الأولى قبل عدة سنوات، كما كشف عن سر طلاقها من زيجتها الأولى التي لم تتحدث عنها من قبل.

وكتبت صديقة ياسمين صبري رسالة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدافع فيها عن الأخيرة قالت فيها: “أنا حاسة بغضب شديد جدًا، عمري ما فكرت أرد ولا أتكلم لكن اللي بيحصل ده تهريج بكافة المقاييس، یاسمین أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن، تربطني بها علاقة صداقة وحب وتفاهم وإنسانية بلا حدود اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي أنت مين، أنت كنت فين، أنت جيبت عربية هههههه، أنت صرفت عليها جنيه أنت تعرف إيه عنها”.

وأضافت: “أنت شوفتها بس في الكام صورة اللي إنت حاططهم فقط لا غير، إنت محضرتش معاها أي حاجه في حياتها ولا تعرف عنها أي حاجه، إنت سنين تختفي وتظهر يوم في نادي سبورتنج تاخذ صورة وتختفي أنا عشت مع ياسمين في المدرسة وفي النادي طول طفولتي”.

واختتمت حديثها قائلة: “ما أفتكرش إني شفت حد رباها ولا كان معاها غیر کریمة الله يرحمها جدتها، وأمها كانت في الخارج بتشتغل عشان تبعت فلوس عشان تعيش ياسمين في مستوى كويس، طلعتها جدتها رياضية طموحة، ربتها على القناعة تيجي إنت دلوقتي بعد كل ده افتكرت أن ليك أولاد، لما بقت مشهوره، إخص وألف إخص، أنا قرفانة من الآباء اللي بالمنظر ده أنا أفتكر اللي كام مره اللي شفتك فيهم، کنت تشوفنا صدفة وتقعد تتريق علينا وإننا شباب ضايعين بس ربنا كبير حسبي الله ونعم الوكيل”.

صديقة ياسمين صبري تشتبك مع أزمة والدها وتكشف أسرارًا عن علاقتهما وكان أشرف صبري، قد نشر عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، صورًا من حفل خطوبة ياسمين من زوجها الأول، وعلق: «بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره، أصدقاؤنا كانوا بييجوا البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية.ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها، وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».

ووصف والد ياسمين صبري حديثها عن علاقتها به بأنه حديث ساذج وغير صحيح بعد أن قالت إنه لا يربطها علاقة بوالدها منذ أن كانت طفلة وأنها تربت مع والدتها وجدها وجدته.

رد ياسمين صبري على تصريحات والدها: بعدها قالت ياسمين صبري خلال لقاء لها في برنامج ABtalks على يوتيوب، أن جدتها "كريمة" هي من تولت تربيتها منذ الصغر، مشيرة إلى أنها توفت هذا العام بفيروس كورونا.وتابعت ياسمين صبري: "في البداية لما كنت بفكر في الطفولة وأنا وعيي أقل كنت اشعر بالغضب لكن لما طورت من نفسي اكتشفت أني ممتنة لأن هذا ما كوني"، وأضافت: "أنا بحب طفولتي حالياً".

وأكدت أنها تعتبر جدتها هي والدتها الثانية، موضحة أنها توفت هذا العام بعد الإصابة بفيروس كورونا عن عمر 91 عاماً، مشيرة إلى أنها ترفض زيارتها في المقابر لأنها تعتقد أنها في مكان افضل من ذلك.وتابعت ياسمين صبري: "في البداية لما كنت بفكر في الطفولة وأنا وعيي أقل كنت اشعر بالغضب لكن لما طورت من نفسي اكتشفت أني ممتنة لأن هذا ما كوني"، وأضافت: "أنا بحب طفولتي حالياً".

وأكدت أنها تعتبر جدتها هي والدتها الثانية، موضحة أنها توفت هذا العام بعد الإصابة بفيروس كورونا عن عمر 91 عاماً، مشيرة إلى أنها ترفض زيارتها في المقابر لأنها تعتقد أنها في مكان افضل من ذلك.ولفتت إلى أن والدتها أمرأة قوية، وأكدت أن علاقتها بها قوية للغاية، لكن علاقتها بوالدها منقطعة ولم يكن متواجداً في طفولتها ، وقالت إن السبب ليس في انفصاله عن والدتها.

وحول علاقتها بوالدها، قالت ياسمين صبري: "حدث الانفصال وأنا طفلة عندي سنتين، مشفتش غير أمي وجدي وجدتي، مفيش علاقة مع الوالد، ومش السبب الانفصال، الناس بتعمل اختيارات في حياتها، فيه ناس بتختار تحمل المسئولية، وفيه ناس بتختار نفسها، الانفصال مش معناه أن العيلة تفككت".وتحدثت أيضاً ياسمين صبري في المقابلة عن دراستها لعلم النفس، واهتمامها بالقراءة في عدة مجالات واليوجا والسفر، وقالت إنها لا تحزن عندما يختصرها البعض في جمالها فقط لأن ذلك انطباعهم ورؤيتهم فقط.82292661