انت الان تتابع خبر بإطلالة رقيقة خطفت الأنظار.. بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 11:00 صباحاً | (اماني)

‏أحيت الفنانة سميرة سعيد ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30.

وأطلت سميرة سعيد بإطلالة رقيقة بفستان بنفسجي واسع، بتطريزات من منطقة الصدر، ووضعت مكياجا مناسبا لإطلالتها.77587279

أما شعرها فلملمت جزءا منه من الأمام وتركته ينسدل مموجا على كتفها.

وقدمت سميرة سعيد مجموعة من أجمل أغانيها ومنها "هوا هوا" و"محصلش حاجة" و"مون شيري" و"لعلمك أنت" و"سوبر مان" و"آه بحبك" و"واحشني بصحيح" و"إيه سهرني"

وفور صعودها على المسرح عبرت سميرة سعيد عن سعادتها وفخرها بمشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية لأنه المكان الذي يشترك فيه كل مبدعين مصر والوطن العربي ليتذوق الجمهور الفن الجميل والأصالة، ووجهت الشكر لوزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وعبرت سميرة سعيد عن سعادتها أيضا لإهداء الدورة لروح الدكتور جمال سلامة، خاصة أنه جزء مهم من تاريخها الفني وأغلب أغانيها التي يحبها الجمهور من ألحانه، لذا له مكانة كبيرة بالنسبة لها.

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