شاهد .. مصطفى فهمي.. يخرج عن صمته وبغضب يرد على نشر الإعلامية أسرار حياتهما الزوجية بعد طلاقهما!

انت الان تتابع خبر مصطفى فهمي.. يخرج عن صمته وبغضب يرد على نشر الإعلامية أسرار حياتهما الزوجية بعد طلاقهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

رد الفنان المصري، مصطفى فهمي، على تصريحات زوجته السابقة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن طريق بيان أصدرته محاميته سناء لحظي، بشأن انفصالهما.

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ردة فعله على تصريحات طليقته

وأبدى مصطفى فهمي، وفقا لمحاميته، انزعاجه من هجوم فاتن موسى ونشرها أسرار من حياتهم الزوجية بعد الانفصال، قائلا إنه “ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف والتباعد بدون تجريح “.



وقالت إنه لا يريد الخوض في أي تفاصيل تخص حياته الشخصية، معلناً أنها تمثّل خطاً أحمر لا يمكن تخطّيه.

رفض الكشف عن أسباب الطلاق

وكشف البيان، أن “طلاق الفنان مصطفى فهمي من فاتن موسى، تم يوم 26 أكتوبر الماضي، بعد زواج دام نحو 4 سنوات، رافضا الكشف عن أسباب الطلاق اعتبار ذلك أمورا شخصية تخص الطرفين فقط”.

تصريحات طليقته

وكانت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى كشفت، من خلال بيان رسمي، أنها علمت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الانفصال تم غيابيًا وإنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي، مساء أمس، وذلك بعد مراوغة،

وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية..95724954