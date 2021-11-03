شاهد .. حلاوتك من غير مكياج – لقاء الخميسي تكسب في الطبيعي وتأسر القلوب: اتفرج

انت الان تتابع خبر حلاوتك من غير مكياج – لقاء الخميسي تكسب في الطبيعي وتأسر القلوب: اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

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وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بدون مكياج مما اثار اعجاب متابعيها.

و تشارك لقاء الخميسي في مسلسل “حتة من القمر”، والتى تعد واحدة من حكايات مسلسل “زى القمر” .

حكاية حتة من القمر من بطولة لقاء الخميسي وتأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويعرض حاليا لـ لقاء الخميسي، مسلسل “إجازة مفتوحة” من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة،

ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا.

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