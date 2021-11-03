شاهد .. بإطلالة صاروخية . شمس الكويتية تثير الغرائز وهي تمارس الحميمية مع حبيبها . اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صاروخية . شمس الكويتية تثير الغرائز وهي تمارس الحميمية مع حبيبها . اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة الكويتية شمس مقطع فيديو جديد لفت أنظار عدد كبير من المتابعين وأثار جدلا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

18336922

وظهرت في مقطع الفيديو برفقة رجل يقوم باحتضانها. وبعد تبادلهما المعاتبة توجه إليها بكلمة “حياتي” فيما قالت له “حبيبي”.

وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً وسط متابعيها الذين أعربوا عن استغرابهم بسبب سلوك الفنانة. وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات التي تناقلته على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 73 ألف مشاهدة.

وتبين بعد ذلك أن الرجل هو خبير التجميل على اسماعيل وظهر مع الفنانة في فيديو آخر حقق أكثر من 115 ألف مشاهدة واطلق موجة من الانتقادات.18336922