شاهد .. أسماء شريف منير بإطلالة كلها رقة ..الجمهور: إيه الشياكة دي إيه الأناقة دي ! إتفرج

انت الان تتابع خبر أسماء شريف منير بإطلالة كلها رقة ..الجمهور: إيه الشياكة دي إيه الأناقة دي ! إتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة أسما شريف منير عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

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وعلقت أسما شريف منير قائلة “ إيه الحلاوة دي.. إيه الطعامة دي .. بحب الأغنية دي اوي ”.

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقالت أسما شريف منير: “ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة”.

وأضافت أسما شريف منير: “ربنا يكرمنا احنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا”.

وكتبت أسما شريف منير من خلال خاصية ستورى عبر حسابها بـ إنستجرام: “صدمات كتير فى حياتى الفترة دى والحمد لله أكيد خير طبعا”.

وأضافت: “بس حقيقى من اصعب الفترات اللى عديت بيها ولسه بعدى بيها ، كذا

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