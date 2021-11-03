انت الان تتابع خبر اتفرج.. بلقيس فتحي بظهور غير متوقع والجمهور يسأل عن السبب ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ فتحي مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تضع الماكياج على وجهها.

وظهرت بلقيس من دون ماكياج أو فيلتر، لكي تحضّر نفسها، ما صدم الجمهور حيث بدت على عيونها التعب والإسوداد تحتها والجيوب، ما دفع المتابعين للتساؤل عن سبب هذا الإرهاق، وما إذا كانت تعاني من أي مرض.72397809

وبالنسبة لبشرتها، فبدت نقية جداً وخالية من أي عيوب، وعبّر الجمهور عن إعجابهم بها وبأنها دائمة الإهتمام بوججها، ومع إنتهاءها من وضع الماكياج بدت بجمالها المعتاد.

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