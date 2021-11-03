شاهد .. نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترد على أخبار خطوبتها وتظهر بهذه الملابس الصادمة !

انت الان تتابع خبر نجمة طيور الجنة جنى مقداد ترد على أخبار خطوبتها وتظهر بهذه الملابس الصادمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الأخبار المنتشرة حول نجمة طيور الجنة جنى مقداد البلبة على مواقع التواصل الإجتماعي، فبعد تعرضها للمضايقات بسبب إطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد، تداولت اخبار عن خطوبتها.

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وما زال اسم الطفلة ​ ​جنى مقداد نجمة قناة "طيور الجنة" يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ احتفالها بزواج شقيقها الوليد المقداد في الـ 20 من أغسطس/آب الماضي، وتعرضها لحملة تنمر عقب نشر إطلالتها على مواقع التواصل.

وانتشرت الأيام الماضية أنباء حول اعتزال جنى وارتدائها الحجاب بعد ظهورها إلى جانب والدتها السيدة مروة حماد بالحجاب، فيما لم تسلم عائلتها من الانتقاد بين المتابعين على مواقع التواصل لفرضهم الحجاب على طفلة بحسب تعبيرهم.

وأعاد الجمهور تداول صورة جنى وهي مرتدية الحجاب بعد عرس شقيقها الوليد، مشيرين إلى أنها اعتزلت وارتدت الحجاب نتيجة تعرضها للتنمر.

واتضح لاحقًا أن الصورة المتداولة لجنى بالحجاب ليس لإعلان ارتدائه، وإنما هي صورة أرادت مشاركتها مع جمهورها؛ إذ ظهرت بعدها في أكثر من مناسبة من دونه، كما ظهرت في حفل زفاف شقيقها بتسريحة شعر ومكياج، وتم مشاركتها على مواقع التواصل.

وكانت جنى مقداد قد ظهرت في حفل الزفاف بفستان طويل باللون البنفسجي مع تسريحة شعر ومساحيق وجه لم يناسب عمرها على حد قول العديد من المتابعين.

وتعرضت جنى المقداد للتنمر في زفاف شقيقها بسبب الفستان الذي ارتدته من اللون ابنفسي واتسم بالبساطة وحرصت على إرتداء فوقه وشاح طويل فبدت وكأنها أكبر من عمرها، إضافة الى المكياج القوي.

وأثارت صورة جنى المقداد الجدل بسبب التعليقات المتفاوتة عليها، فمنها كان المسيئ ومهاجم لإطلالتها التي جعلتها أكبر سناً مثل:"يوم شفتها حسيت اني كبيره"، "خالتي جنى"،"هي صغيره بس اللبس كبرها مو مناسب لعمرها"،"الفستان مو لعمرها أبداً".

وأثارت هذه التعليقات ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم البعض أصحاب التعليقات المسيئة وواصفوهم بـ"المتنمرين

وأقيم حفل زفاف، الوليد مقداد، الخميس 19 أغسطس/آب، حيث تزوج من نور غسان مقداد، وهي حفيدة خال، خالد مقداد، وعمرها 21 عامًا، وتقيم في الكويت، فيما يبلغ «الوليد مقداد» وهو الابن الأكبر لخالد مقداد، 21 عامًا أيضًا، وهو ذو شعبية كبيرة بين الجميع في الوطن العربي، خاصة الأطفال.

وظهر الوليد مقداد في عدد من مقاطع الفيديو التي يستعد فيها لحفل زفافه ويلتقط الصور التذكارية ويستعد لالتقاط مقاطع الفيديو معه، كما تداول عدد من محبي نجم طيور الجنة مقاطع فيديو تضمنت اللقطات الأولى من حفل الزفاف، والتي ظهرت فيها عائلة المقداد في حالة من السعادة بزفاف نجلها.26871749