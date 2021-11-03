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شاهد .. من باريس .. لطيفه تتألق بإطلالة شتوية رائعة وكأنها فتاة عشرينية(اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة التونسية لطيفة، صورة جديدة لها من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.

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وتألقت لطيفة بأطلالة  شتوية جذابة من احدي مطاعم باريس ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

يذكر أن ألبوم لطيفة الجديد “أقوى واحدة”، يضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

 

 

ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور67930677

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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