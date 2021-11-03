شاهد .. النجمة درة تحتفل برومانسية مع زوجها بمناسبة عيد زواجهم.. بفيديو دلع الدلع : اتفرج

انت الان تتابع خبر النجمة درة تحتفل برومانسية مع زوجها بمناسبة عيد زواجهم.. بفيديو دلع الدلع : اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أحتفلت الفنانة التونسية درة ، بعيد زواجها الأول عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل اللاجتماعى “ انستجرام ” .

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ونشرت الفنانة درة فيديو يحتوى على مجموعة كبيرة من الصورة بصحبة زوجها وعلقت عليه قائله ” في بعض الأحيان يأتي شخص ما إلى حياتك ، بشكل غير متوقع ، يأخذ قلبك ويغير حياتك إلى الأبد.





نحتفل بالعيد الأول لزواجنا حبيبي. أتمنى أن تكون شخصًا مميزًا لأنه لا يوجد أحد في حياتي مميز مثلك. وأتمنى مزيدا من الذكريات الجميلة معًا ، مزيد من الدعم والحنان والقوة ،

مزيد من الضحك والسعادة.يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية “غالية” ضمن حكايات مسلسل “أول السطر”، هو اسم شخصية النجمة درة في العمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل .

وبدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد “جدران” ، من انتاج شركة للمنتج cinepro – ياسر صلاح وعثمان ابو لبن – وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.





فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل “صديق العمر” وفيلم “الكاهن” المتوقع عرضه في موسم الشتاء القادم.





فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن.37672142