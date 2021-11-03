شاهد .. باربي نجد.. تثير الجدل بإطلالة مخلة وتجاوزت كل حدود الأدب لتعرض مناطق حساسة!!

انت الان تتابع خبر باربي نجد.. تثير الجدل بإطلالة مخلة وتجاوزت كل حدود الأدب لتعرض مناطق حساسة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

أثارت عارضة الأزياء السعودية المعروفة إعلاميا بـ”باربي نجد” جدلا وانتقادات واسعة عقب نشرها صورا مخلة بالآداب.

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ونشرت ​”باربي نجد” صور جريئة لها وهي ترتدي أول بيكيني موديل من المملكة العربية ​السعودية .

واكتسبت قاعدة متابعين وصلت الى أكثر من 73 ألف متابعين على الرغم من أنها لا تتابع أي شخص على صفحتها ما اعتبره البعض غريباً.

وتلقب باربي نجد كما انها تتماثل بلعبة الباربي مع انها لا تشبهها كثيرا ولكنها ملفتة للنظر.43234665