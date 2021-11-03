شاهد .. ميشال حايك يتنبأ تنبؤات مرعبة جداً يشيب لها الرأس و يكشف للمرة الأولى ما سيحدث بعد أيام .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 03:30 مساءً | (مايا)

صدق توقع جديد لميشال حايك فخلال ليلة رأس السنة، توقع حايك أن "تنفجر" شهرة أحد المطاعم اللبنانية لتتخطى حدود الوطن.

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وفعلاً، أشار تقرير لقناة "MTV" ضمن فقرة "رغم كل شي" أنّ مطعم "إم شريف" اللبناني وقع 25 عقد فرانشايز مع 13 بلداً، على أن يتم فتح 40 فرعاً في المرحلة المقبلة.

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