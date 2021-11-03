شاهد .. بعيداً عن الادب.. شاب يرش نجوى كرم بالمال على المسرح وردة فعلها تتصدر الترند .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعيداً عن الادب.. شاب يرش نجوى كرم بالمال على المسرح وردة فعلها تتصدر الترند .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

أقدم العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي على اعادة نشر فيديو كان قد تصدر الترند، وثق فيها ردة فعل الفنانة اللبنانية نجوى كرم بعد ان قام احد الحضور برمي كميات من النقود عليها وهي تغني على المسرح، فلقنته درسا قاسيا أعجب الجمهور والمتابعين.

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حيث انفعلت نجوى بوجه الشاب الذي رشها بالمال، ووجهت له كلاما قاسياً ووصفت تصرفه بقلة الذوق معتبرة أن تصرفه شكل إهانة لها وأنها لا تشترى بالمال، ما دفع الجمهور للتصفيق بحرارة والثناء على كلماتها وردة فعلها.

هذا ونعت نجوى كرم الفنان السوري الراحل ​صباح فخري​ الذي توفي صباح أمس الثلاثاء، وكتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر، قالت فيها:

"خسارة ما بتتعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل.. الله يرحم الأستاذ صباح فخري مدرسة القدود الحلبية، وإن شاء الله تكون نفسه بالسما".، وشاركها المتابعون النعي مؤكدين ان الفنان الراحل خسارة كبيرة للفن.

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