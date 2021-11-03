شاهد .. السعودية أثير الحلوة.. بإطلالة خادشة تظهر حملها من عشيقها وترقص ببطنها بطريقة مثيرة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر السعودية أثير الحلوة.. بإطلالة خادشة تظهر حملها من عشيقها وترقص ببطنها بطريقة مثيرة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بعد انتباه المتابعين على الوزن الزائد الذي باتت تتميز به نجمة مواقع التواصل السعودية أثير الحلوة، من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها عبر حساباتها، انتشرت العديد من الأقاويل حول حمل أثير الحلوة.

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وتساءل المتابعون عن والد الطفل وخاصة انها غير متزوجة، بينما رجح البعض انها حامل من عشيقها، وبعد كل هذه الأقاويل والاشاعات كان رد فعل أثير صادما.

اذ قامت أثير الحلوة بالرد بطريقة ساخرة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتهاعلى مواقع التواصل، ظهرت فيه مرتدية بنطال أسود وتيشيرت أسود وأبيض، وتضع مخدة في بطنها،

وترقص وتقول: "انا حامل وتقوم بحركات ساخرة، وأرفقت الفيديو بتعليق:"أنا حامل بالشعر السابع باركولي.. وتعالو أعطوني هدايا وفلوس"، وعبر البعض عن استفزازهم من تصرف أثير ووصفوه بالمخجل.

يذكر ان أثير الحلوة قد أثارت البلبلة مؤخرا بعدما ظهرت في مقطع فيديو وهي تودع جمهورها بالدموع وتشكرهم على محبتهم لها، وقامت بالفيديو بحركات واشارات غريبة وهي الإمساك بيدها أمام الكاميرا بسرية، ثم طوت إبهامها داخل راحة يدها، ثم طوت أصابعها فوق إبهامها، وتعني هذه الإشارة إبلاغ الطرف الآخر بأنهم يشعرون بالتهديد.

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