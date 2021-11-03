انت الان تتابع خبر لأول مرة ‏‏.. هيفاء وهبي تحتل التريند في بورسعيد بحضور رجال الإعلام والسياسة وايضآ المستثمرين ورجال الأعمال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار نحوها، خلال حفلها الغنائي الذي أحيته في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، في مصر، لأول مرة، حيث أقيم الحفل بأحد الفنادق الشهيرة هناك.

ولأن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها هيفاء وهبي مدينة بورسعيد، فقد حرصت على نشر مجموعة من مقاطع الفيديو عبر خاصية "ستوري"، في حسابها على "إنستغرام"، وثقت فيها جولتها بمحافظة بورسعيد ورصد معالمها السياحية التي قامت بزياراتها ضمن جولتها، إذ عبرت عن انبهارها بجمال المحافظة وروعة طقسها.96644116

وعلقت هيفاء على الفيديو بكلمة "واو"، في إشارة إلى الوصول لأعلى درجات الإعجاب، كما قامت بتصوير البحر وجمال الطبيعة ببورسعيد، واستطاعت فيديوهاتها خلال الجولة السياحية أن تحتل "الترند" في معظم الدول العربية، وتعتبر تلك الفيديوهات والصور واجهة مشرفة لمصر ومحافظة بورسعيد.

وتناولت هيفاء وجبة "الغداء" بأحد مطاعم "السي فود"، حيث أشادت بأسماك بورسعيد، ونشرت صوراً لوجبتها، وقالت إنها "أطعم وجبة سي فود تناولتها من (فاطمة)"

وبدأ الحفل باستقبال رائع للنجمة هيفاء وهبي، من خلال "الفاير وركس"، واهتمت هيفاء بمشاركة جمهورها بفيديوهات للحفل وإطلالتها الجذابة التي جاءت باللون الأخضر.

وشارك هيفاء إحياء الحفل المطرب أحمد جمال، الذي أحيا الفقرة الأولى من الحفل بينما قدمت هيفاء الثانية وغمرت الجمهور بباقة من أجمل أغانيها، وسط حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والخبير السياحي عنان الجلالي، الذى قام بقص شريط افتتاح المشروع الذي بدأ بهذا الحفل، وكذلك لفيف من رجال الأعمال والسياسة والمستثمرين ورجال الإعلام.

على الجانب الآخر، تستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في الإمارات بمدينة دبي في 19 نوفمبر المقبل، ويشاركها في الحفل الفنان وائل كفوري.96644116