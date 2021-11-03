شاهد .. اتفرج: النجمة هاندا أرتشيل اطلالة ناعمة بالتايجر ومكياجها الخفيف خطفت قلوب محبيها !

انت الان تتابع خبر اتفرج: النجمة هاندا أرتشيل اطلالة ناعمة بالتايجر ومكياجها الخفيف خطفت قلوب محبيها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/03 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير لها حيث ارتدت توب تايجر و بنطلون أسود جلد مما أثارت إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن هاندا أرتشيل وكرم بورسين، قدما سويًا مسلسل “أنت اطرق بابي”، حيث قدّمت دور “أيدا” التي تقع في حب “سركان”، ويقعان في مغامرات كثيرة جدًا بشكل طريف.

يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل “أنت اطرق بابي” انتهى، وذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا كبيرا منذ عرضه.

وتشهد أحداث العمل في الموسم الثاني مرور فترة زمنية مدتها خمس سنوات، كما ظهر في الإعلان الرسمي للعمل، وطفلة تسأل بطلة المسلسل هاندا ارتشيل: “أمي هل هذا أبي؟”، وهو الأمر الذي أثار الجدل من الجمهور، حيث ذكر البعض أن إيدا وسيركان سيفترقان وتكون إيدا حاملا دون أن تخبره.

جدير بالذكر أن مسلسل “أنت اطرق بابي” يتحدث عن قصة إيدا يلديز، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة “آرت لايف” للفنون المعمارية،

وتطمح بأن تحوز شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.74234833